Incendio nell'ex casa cantoniera a La Thuile

Potrebbe essere stato un senzatetto che lì aveva trovato ricovero per la notte, a causare l'incendio che domenica 9 agosto ha danneggiato la ex casa cantoniera lungo la strada statale 26 del colle del piccolo San Bernardo, in territorio di La Thuile.

L'edificio da anni abbandonato ha una certa rilevanza storica per i residenti della vallata e l'allarme è scattato immediatamente: i Vigili del fuoco volontari di La Thuile e i professionisti giunti dal Comando di Aosta hanno domato le fiamme scongiurando guai peggiori di quelli provocati al pavimento e agli infissi del fabbricato.

L'Anas tempo addietro aveva murato gli ingressi della casa cantoniera per evitare che qualcuno potesse entrare e occupare l'edificio, ma un muro di mattoni che proteggeva una finestra recentemente era stato sfondato. Le fiamme potrebbero essere state innescate dall'uso maldestro di una stufa a gas o di altro prodotto infiammabile; non risultato persone ferite o intossicate nel rogo.