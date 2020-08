Pont Saint Martin: I Commercianti e gli Artigiani animano San Lorenzo

Durante gli scorsi sabati sono state ospitate, ad esempio, mostre di fotografia (degli allievi del IX corso di fotografia organizzato dal fotografo David Mannarino in collaborazione con Mauro Miraglia) e esposizioni d’auto d’epoca (maggiolini Volkswagen a cura dell’Associazione “Vintage Wheels” che organizza il raduno internazionale “Volks n Roll”), che hanno riscosso un notevole interessamento, contribuendo a rendere vivo e ricco il centro paese. Per sabato 8 agosto, week-end che anticipa la festa patronale di San Lorenzo (lunedì 10 agosto), è stata organizzata una mostra di ARTE ED ARTIGIANATO.

Alcuni artisti e scultori locali esporranno le loro opere, durante il pomeriggio, nella centrale via Emile Chanoux: pittura, tornitura, scultura su legno e pietra ollare e fotografia saranno le protagoniste.

La cornice alla mostra di arte ed artigianato sarà quella che ha accompagnato e cha accompagnerà i sabati pomeriggio estivi di Pont-Saint-Martin: zona centrale pedonale, negozi aperti e bancarelle esterne per i negozi, possibilità di passeggiare in tranquillità nella via, curiosando tra i negozi, anche con bambini e passeggini, senza dover prestare attenzione al passaggio delle auto.