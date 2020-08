Alla Sfom entrano nei programmi didattici la Viola da gamba il il mandolino e i liuti etnici

Tali novità allargano – geograficamente in un caso, temporalmente in un altro – gli orizzonti già vasti di repertori e tecniche strumentali presenti nell’offerta formativa della scuola. Infatti, con la classe di viola da gamba si cerca di recuperare una parte di modernità presente nei repertori rinascimentali, oggetto di interesse anche da parte di popstar come Sting e Angelo Branduardi e che affascinano per l’accessibilità sia in termini di apprezzamento estetico che di esecuzione.

Con il mandolino e i liuti etnici si richiamano sound mediterranei – e quindi molto familiari – insieme a bouquet mediorientali, voci di migrazioni da oriente a occidente, dai deserti al Mare Nostrum ma anche dal nord al sud del mondo: un modo di contemplare bellezze molto diverse attraverso lo stesso filtro emotivo misto di festa e malinconia. Per entrambi gli strumenti non occorre avere requisiti di base ma solo un’età superiore agli 8 anni.

Per informazioni e iscrizioni: Via San Giocondo, 8 – Aosta Tel.: 0165 43995 41450 Fax: 0165 236901 segreteria.didattica@fondazionemusicalevda.it