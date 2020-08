Saint-Christophe: Comune rinnova concessione locali a Sezione Ana

"Con grande piacere rendiamo noto a tutti i nostri iscritti e alla popolazione di Saint-Christophe che è stato firmato, nei giorni scorsi, il contratto di concessione in uso gratuito dei locali dove attualmente è sita la sede del Gruppo, il magazzino al Croux e una parte di superficie del magazzino comunale per posizionare il nostro box con attrezzature". E' soddisfatto il capogruppo degli Alpini di Saint-Christophe, Albert Joseph Betemps, per l'intesa raggiunta con il sindaco Paolo Cheney.

Il tutto è stato possibile grazie all’ottimo rapporto tra l’Amministrazione Comunale e il Gruppo che ha portato negli anni l'Ana a svolgere un ruolo molto importante per la comunità.

"Nell’ormai lontano 20 maggio 2000 - spiega Betemps - era stata inaugurata la nuova sede degli Alpini di Saint-Christophe permano dell’allora Capogruppo Felice Chabloz e del Sindaco Paolo Cheney".

Oggi per mano del Capogruppo Albert Joseph Betemps e del Sindaco Paolo Cheney, con la sua Giunta Comunale, si rinnova questo spirito di collaborazione che ha caratterizzato questi ultimi decenni.

Durante i mesi di pandemia il Gruppo Alpini ha lavorato molto e in sinergia con l’Amministrazione, tanto da essere impegnati sul territorio per un totale di 160 ore con una trentina di uomini impegnati.

"Questo importante atto - conclude il Capogruppo - rafforza ancor di più l’ottima collaborazione tra noi e il Comune e ci dà serenità per il futuro associativo del nostro Gruppo avendo a disposizione dei locali idonei per sviluppare e mettere in atto tutte le nostre iniziative in favore della solidarietà e di aiuto verso il prossimo".