Quest’anno c’è tempo fino al 30 settembre per la predisposizione del modello 730. Chiama al nostro centralino (0165 231669) e ti verrà fissato un appuntamento, rispettando le attuali consegne per il contrato al Covid-19. Il CAF CISL non chiude e resta a tua disposizione per tutta l’estate.

Porta con te tutti i documenti che ti sono stati indicati e, mi raccomando, ricordati la mascherina….