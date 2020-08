Un nuovo caso di Covid-19 nell'alpeggio di St-Barthélemy

Salgono a 13 i pazienti attualmente positivi al coronavirus in Valle d'Aosta. Erano 12 sino a sabato scorso, ma oggi è confermato un nuovo caso di contagio tra i tamponi effettuati all'alpeggio di Fontaney sopra Saint-Barthélemy, nel comune di Nus, dove due settimane fa è stato rilevato un focolaio di coronavirus.

Un paziente è ricoverato all'ospedale Parini di Aosta mentre gli altri 12 sono in isolamento domiciliare. I contagiati in Valle d'Aosta dall'inizio dell'epidemia sono in totale 1.209. I morti sono sempre 146, 73 uomini e 73 donne dai 46 ai 100 anni, età media 83 anni. I guariti sono stati 1.049.