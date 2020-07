Parte con il piede giusto la prima edizione del corso che si svolgerà nel prossimo mese di settembre

“Senza dubbio – spiega Gianni Buffa, direttore del CNOSFAP Valle d’Aosta, l’ente formatore che ha in gestione il percorso – la selezione ci ha permesso di mappare ancora più a fondo la coerenza dei percorsi scolastici con le opportunità di sbocco a livello industriale per le figure manutentive meccaniche ed elettriche. Trattandosi della prima edizione, oltretutto organizzata in un periodo particolare come quello dell’emergenza sanitaria, è difficile esprimere una valutazione sul numero e sulla qualità delle adesioni. Sicuramente, i dodici ragazzi selezionati hanno mostrato delle importanti potenzialità che ci fanno credere che porteranno a buon fine il loro percorso per diventare i manutentori del futuro”.

Con piacere accolgo la notizia che il corso partirà a settembre – commenta l’Assessore agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti Luigi Bertschy. L’Assessorato ha investito in questa iniziativa formativa che nasce dalla richiesta di professionalità da parte delle industrie del territorio. Con questo progetto, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, offriamo una possibilità concreta ai ragazzi di avvicinarsi gradualmente al mondo del lavoro, di conoscerlo e, conseguita la qualifica, di essere eventualmente assunti come manutentori. Il lavoro sinergico tra Imprese, Scuola e Formazione ha inaugurato un modo nuovo di collaborare efficacemente per ottenere risultati tangibili.

Considerato che i posti disponibili sono ancora due oltre alle possibili riserve, a partire dal 24 agosto e sino al 15 settembre si apriranno le iscrizioni per la seconda selezione, in modo da partire con i primi incontri di messa a livello dal 21 settembre e con le lezioni teorico-pratiche presso la Cogne Industrial School dal 19 ottobre.

La partecipazione è riservata ai giovani con un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, inoccupati o disoccupati, in possesso di un diploma o di una qualifica di III livello EQF coerente con i profili professionali previsti (meccanico, elettrico o elettronico) e a chi – pur in assenza di un titolo di studio – abbia maturato un’esperienza lavorativa nel settore, di almeno 5 anni.

I candidati selezionati avranno l’occasione unica di seguire un percorso di specializzazione in manutenzione industriale direttamente presso la Cogne Acciai Speciali e ricevere un compenso fino a 750 euro al mese, costituito dall’indennità di frequenza e da una borsa di studio di merito, assegnata dalla CAS.

Con 2.000 ore in 20 mesi, distribuite tra aula, laboratorio e stage in azienda, il percorso pratico e concreto porterà al conseguimento di una qualifica di IV livello EQF in Tecnico delle manutenzioni elettriche o meccaniche, in grado di aprire le porte di un mercato alla costante ricerca di figure professionali specializzate, preparate per rispondere alle sfide dell’industria moderna e con sicure opportunità occupazionali.

Ricordiamo che solo presso la Cogne Acciai Speciali negli ultimi due anni e mezzo sono stati assunti 25 manutentori per le aree meccanica, elettrica ed elettronica.

Promosso dall’Assessorato Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti nell’ambito del Fondo Sociale Europeo, il percorso formativo sarà realizzato da CNOS-FAP Regione Valle d’Aosta – Don Bosco, in stretto partenariato con Confindustria Valle d’Aosta, la Carpenteria Aosta e la Cogne Acciai Speciali. E sarà proprio nella sede dell’acciaieria che si svolgeranno le lezioni e i tirocini. La Cogne, infatti, ha deciso di investire fortemente in questa iniziativa, mettendo a disposizione oltre alle aule e ai laboratori, anche il suo personale specializzato, per le docenze delle attività pratiche e di stage.

Per informazioni e iscrizioni:

CNOSFAP Valle d’Aosta - tel. 0166.563826 – mail: segreteria@cnosfapvda.it – www.cnosfapvda.it

Cogne Acciai Speciali https://www.cogne.com/cogne-<wbr></wbr>industrial-school/