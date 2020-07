'Tottaman Tor 2020', al via la tournée concertistica di Rémy Boniface e Philippe Milleret

I musicisti e cantautori valdostani Rémy Boniface e Philippe Milleret sono i protagonisti di 'Tottaman Tor 2020', serie di concerti organizzati questa estate in Valle d'Aosta e in Svizzera. La tournée inizierà giovedì 23 luglio nell'elvetica Orsières , per poi proseguire venerdì 24 in località Revers a Lillianes.

Il primo concerto valdostano del tour è organizzato dall'Amministrazione comunale di Lillianes, che si avvale della collaborazione della Pro Loco locale; prima del concerto è prevista una merenda 'sinoira' alle 18,30 presso l'Etoile du Berger (La Sassa di Lillianes) da prenotare al 3405206774. Alle 20,30 inizierà il concerto a Revers. Per l'occasione, sarà visitabile la vecchia e suggestiva caverna chiamata dai paesani 'la miniera dell'oro'.

Il tour proseguirà sabatio 25 al Petit Skieur di La Thuile, il 26 à l'Hôtellerie de Mascognaz a Champoluc, l'1 agosto a Branche (Svizzera), il 4 agosto al Colle del Gran San Bernardo, il 6 agosto a Doues, il 7 agosto a Saint-Marcel, l'8 agosto all'Alberito's di Saint-Oyen, il 10 agosto a Morgex, il 12 agosto a Chamois, il 14 a Bionaz, il 15 a pranzo allo Chalet Val Ferret e alla sera a La Thuile, il 21 a l'Hotellerie de Mascognaz a Champoluc e il 22 agosto a La Gabella di Jovençan. Il concerto da ascolto prevede brani strumentali appartenenti al repertorio delle Alpi Occidentali e canti in francoprovenzale e in francese.

La musica sarà inframezzata da racconti dei due musicisti che avranno come argomenti la 'civilisation valdotaine' nonchè cenni di etnomusicologia e organologia degli strumenti musicali utilizzati (violino, cornamusa, flauti, organetto, ghironda, chitarra, percussioni).