Valanga in Val Veny, chiusa la via ferrata al bivacco Borelli

A causa di una valanga di grosse dimensioni che si è staccata nella serata di sabato dalla parte terminale di un nevaio nella zona del Fauteuil des Allemand, in Val Veny, il sindaco di Courmayeur ha chiuso parzialmente il sentiero-via ferrata che conduce al bivacco Borelli-Pivano.

La colata, che non ha coinvolto persone, ha invaso un tratto del sentiero della via normale dell'Aiguille Noire, massiccio del Monte Bianco, passando di fianco al bivacco. Una parte di nevaio è rimasta pericolosamente in bilicoe sono in corso altri sopralluoghi prima di avviare la messa in sicurezza della zona.