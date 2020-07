L'estate non scoppia e le temperature rimangono miti

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala: Sempre più interessata da correnti anticicloniche in quota e basso gradiente barico al suolo, la Valle d'Aosta sarà sempre più immersa in aria secca e mite - se non calda durante le ore di maggior soleggiamento -, anche se non mancheranno delle piccole pieghe cicloniche nel vento in quota che porteranno a temporanei annuvolamenti o a convezione maggiormente sviluppata. Da martedì un approfondimento più pronunciato della massa d'aria polare verso l'Europa continentale porterà aria più fresca ed instabile, con nuvolosità e qualche rovescio dalla sera e per alcuni giorni a seguire.

SABATO 18 LUGLIO



Prevalentemente soleggiato con probabili strati mattutini in bassa-Valle, forse fino in centro-Valle, in dissolvimento. Isolati cumuli in sviluppo sui pendii. Temperature: stabili o in lieve rialzo. Pressione: in calo. Venti: 3000 m deboli da SW in rotazione da NW e rinforzo dal mattino, in indebolimento serale; brezze nelle valli.

DOMENICA 19 LUGLIO