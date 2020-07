Padre e figlio passeur 'fai-da-te' arrestati al traforo del Monte Bianco

Su due diverse vetture, padre e figlio siriani trasportavano una famiglia di sette loro connazionali, tutti però privi di documenti regolari. Per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina T.M., di 55 anni e A.M. (25) sono stati arrestati ieri dagli agenti della polizia di Frontiera in servizio al traforo del Monte Bianco. Erano già stati respinti dalla dogana francese e la polizia italiana, durante i controlli per il rientro, ha verificato che i sette siriani passeggeri delle due auto erano clandestini.

Ad A.M. è stato anche contestato il possesso di un manganello telescopico. Processati questa mattina per direttissima in tribunale ad Aosta, sono stati condannati ciascuno a un anno e 10 mesi di carcere, pena sospesa. Al padre è stata inoltre comminata una multa da 45.000 euro e al figlio una da 30.000.

E' stata invece avviata la procedura di prima assistenza locale per i sette siriani, in attesa delle decisioni da prendere per l'eventuale loro reimpatrio.