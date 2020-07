Progetto Civico Progressista-Pcp, 'diamo stabilità alla Valle'

"La Valle d'Aosta ha un disperato bisogno di buon governo. Di stabilità anzitutto, perché senza continuità amministrativa non si può costruire nulla di rilevante. E soprattutto di persone oneste e di programmi puntuali e innovativi". Lo dichiara in una nota Progetto Civico Progressista-Pcp, gruppo politico nato con il sostegno di Rete Civica, Partito Democratico, Europa Verde, Possibile, Area Democratica-Gauche Autonomiste e con il contributo anche di personalità indipendenti.

Progetto Civico Progressista annuncia per sabato 25 luglio l'assemblea programmatica nella sala della Bccv di Aosta, affermando di attribuire "valore centrale al Programma, che non deve essere un documento generico, un semplice adempimento burocratico da redigere all'ultimo momento per poterlo presentare in Tribunale, ma deve essere frutto di un lavoro approfondito e partecipato, toccare tutti i principali temi amministrativi e contenere il Progetto di governo della Valle d'Aosta".