Aosta: Ripresi lavori in piazza Cattedrale, circolazione modificata

E' iniziata oggi lunedì 13 luglio l’esecuzione della seconda fase dei lavori di riqualificazione dell’area di piazza Giovanni XXIII, meglio conosciuta come piazza della Cattedrale. Il progetto prevede la nuova pavimentazione della piazza nonchè una tribuna angolare a sud della cattedrale; un tunnel di collegamento con il criptoportico da piazza Caveri, al cui ingresso sarà posizionata una biglietteria; la pavimentazione di via Forum e via Des Sales; nuove caditoie; una pensilina fotovoltaica per le biciclette con colonnina per la ricarica delle bici assistite; il posizionamento di un arredo urbano rimovibile durante le manifestazioni; un sistema di videosorveglianza integrato.

Per consentire l'attività di cantiere in sicurezza, tramite un’ordinanza sono state istituite le seguenti modifiche temporanee alla circolazione in piazza Giovanni XXIII e in via de Sales, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Hôtel des Etats e via Croce di Città, in vigore da oggi luglio fino al 31 dicembre (e comunque fino al termine dei lavori) per tutto il giorno:

- divieto di transito per tutti i veicoli, a eccezione dei mezzi di soccorso e al servizio delle forze di polizia;

- divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, a esclusione di quelli utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori.