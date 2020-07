Bourses d’études pour élèves des écoles secondaires du deuxième degré

En application de la loi régionale n° 68/1993 portant interventions en matière de droit aux études, un concours est ouvert, au titre de l’année scolaire 2019/2020, en vue de l’attribution des bourses d’études destinées aux élèves des écoles secondaires du deuxième degré n’existant pas en Vallée d’Aoste ou aux élèves des écoles secondaires situées hors du territoire régional, pour suivre des activités sportives ou artistiques.

L’avis de concours et les formulaires sont disponibles sur le site www.regione.vda.it – canali tematici - istruzione – diritto allo studio ordinario – a.s. 2019/2020 – frequenza scuole secondarie di 2° grado fuori Valle – Bando di concorso Borse di studio – Domande on line – Borse di studio.

Les intéressés doivent présenter leurs demandes au plus tard le 28 août 2020.

Pour tout renseignement les intéressés peuvent téléphoner aux n° 0165/275856/57/58.