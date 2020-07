Indagine per sospetta falsificazione di laurea su medico impiegato in farmacia comunale ad Aosta

Ha abbandonato il posto di lavoro senza alcun preavviso la scorsa settimana, dopo mesi trascorsi a distribuire medicinali e presidi sanitari dietro il bancone della Farmacia Comunale 4 nell'edificio del supermercato Gros Cidac ad Aosta.

Ora su quella farmacista assunta con regolare contratto di lavoro dall'Azienda pubblici servizi-Aps di Aosta sono in corso accertamenti dell'Ordine professionale e presto potrebbero essere avviate indagini anche dalla Procura perchè la sua laurea, allegata al curriculum e alla documentazione indispensabile per l'assunzione con qualifica medica, potrebbe essere stata 'manomessa', alterata quando non addirittura del tutto falsa. Il condizionale è d'obbligo perchè ad oggi la donna risulta ancora iscritta all'Ordine e pertanto se di falso si tratta, è stato eseguito tanto bene da ingannare non solo gli incolpevoli funzionari dell'Aps ma anche la segreteria dell'Ordine dei Farmacisti.

La 'fuga' della sedicente farmacista sarebbe stata determinata dal fatto che di qui a qualche giorno avrebbe dovuto affrontare alcuni esami per titoli, con l'evidente rischio di far emergere in sede di commissione eventuali irregolarità documentali. Fatto sta che le colleghe della Farmacia comunale 4 da una settimana non sono più riuscite a contattare la donna e il timore di aver lavorato fianco a fianco per tanto tempo con qualcuno che indossava il camice bianco ma che medico non era, si sta concretizzando ogni giorno di più. Dai vertici dell'Aps, quasi inutile sottolinearlo, bocche cucite.