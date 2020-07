Verres: Denunciati sei giovani per aver rubato denaro e alimenti all'oratorio

Quattro minorenni e due maggiorenni residenti in bassa Valle, tra i 16 e i 19 anni, sono stati denunciati dai carabinieri per un furto commesso il 31 maggio scorso all'interno dell'oratorio di Verrès, dove erano stati rubati denaro contante e generi alimentari.

E con questo nuovo episodio sono dunque 12 in totale, i giovani adolescenti e neo maggiorenni identificati dai carabinieri e segnalati alle autorità competenti per furti e vandalismi avvenuti a Verres negli ultimi mesi e alcuni di loro sarebbero responsabili di più reati.

Lo scorso novembre i carabinieri avevano denunciato cinque minorenni, per interruzione delle lezioni nella scuola superiore Isiltip di Verres e minacce nei confronti degli insegnanti. Da quel momento i militari hanno continuato a monitorare la situazione tra i gruppi di giovani, tanto da segnalare nella scorsa settimana un diciottenne e cinque minorenni, per l'occupazione ed il danneggiamento di arredi e infissi dell'hotel Monterosa, in via della Stazione e da tempo chiuso.