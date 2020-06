Edition 2020 Conseil des Jeunes Valdôtains devient CJV 2.0

Le Conseil des Jeunes Valdôtains devient CJV 2.0. La simulation parlementaire organisée par les jeunes pour les jeunes, avec le soutien de l'Assemblée législative valdôtaine, se déroulera sur trois jours, du 27 au 29 juillet 2020, online via la plateforme Zoom mise à la disposition par le Conseil régional.



''En n'étant plus dans la mesure de pouvoir organiser la quatrième édition du CJV comme elle l'a toujours été, nous avons décidé de la reporter à l'été 2021 et nous avons travaillé à la création de ce nouveau projet - explique Federico Borre, Président du Conseil des Jeunes Valdôtains -. Cette crise sanitaire, économique et sociale a touché profondément les jeunes : c'était donc fondamental pour nous de démontrer que les jeunes comptent et qu'ils continuent à pouvoir s'engager, débattre et formuler des idées quant à leur avenir''.



''Le regret de ne pas pourvoir accueillir ces jeunes dans notre Salle - dit le Président de l'Assemblée régionale, Emily Rini - est largement surmonté par le fait d'avoir constaté, une fois de plus, leur capacité de se réinventer sans se laisser submerger par la situation contingente. Les discussions se passeront en ligne, mais le résultat de cette initiative ne sera pas compromis''.



Le débat portera sur la relance de la filière agroalimentaire et le droit à l'éducation: ces deux thèmes seront contextualisés et développés par rapport à la situation d'urgence vécue avec le Covid-19 et feront l'objet de deux motions soumises à l'approbation par le Conseil des Jeunes Valdôtains.



Tout jeune valdôtain entre 18 et 28 ans intéressé peut s'inscrire du 15 juin au 14 juillet 2020 à travers un document-formulaire en ligne sur le site internet (www.conseiljeunesvaldotains.vda.it) et sur les réseaux sociaux de l'association.