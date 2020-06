Droga venduta sotto il sole al Quartiere Cogne; arrestati padre, madre e due figli - IL VIDEO

Rapine e furti per recupare auto e soldi con cui comprare, a Torino e a Milano, la droga da spacciare ad almeno 40 clienti al riparo da occhi indiscreti tra le mura del Bar Nord, 'storico' locale del quartiere Cogne di Aosta e in altre zone non distanti.

Un vero e proprio sodalizio criminale di stampo familiare, quello scoperto e smantellato dalla Squadra mobile della polizia di Aosta nell'operazione 'Sunshine' (nome scelto perchè gli indagati spacciavano apertamente 'sotto il sole' in pieno giorno) coordinata dal pm Luca Ceccanti, avviata nell'ottobre del 2019 su segnalazioni e che ha condotto, questa mattina, all'arresto di Giuseppe Lombardi e Angelina Angiulli (lui lavorava al Bar Nord pur essendo percettore di reddito di cittadinanza) i genitori di Angelo e Simone Lombardi, finiti anch'essi in manette mentre a un quinto indagato, Giuseppe Vona, è stato notificato l'obbligo di dimora. Sono tutti accusati a vario titolo di spaccio di stupefacenti, diversi reati patrimoniali tra cui rapina e, il solo Giuseppe Lombardi, per usura.

In carcere Angelo Lombardi, che era in libertà ma il 21 maggio era stato arrestato una prima volta dalla polizia per ricettazione in flagranza dopo un rocambolesco inseguimento nelle vie di Aosta (era a bordo di un'auto rubata e utilizzata quello stesso giorno, secondo gli investigatori, per andare ad acquistare stupefacente a Torino); i coniugi Lombardi sono stati posti ai domiciliari; Simone Lombardi era già detenuto in carcere a Brissogne.

"Grandi ma anche piccoli 'colpi' da 40 euro, furti di auto e scassi - ha spiegato in conferenza stampa il commissario capo della Questura di Aosta, Francesco Filograno - servivano agli indagati per comprare droga, soprattutto cocaina e marijuana. <la pagavano circa 30 euro al grammo e la rivendevano a 100 euro. I due fratelli seppur giovani hanno un curriculum criminale particolarmente intenso; si tratta di persone che avevano scelto consapevolmente di condurre un'attività delinquenziale quotidiana".

Capillari le indagini: il gruppo è stato pedinato e controllato per diversi mesi dagli agenti della Mobile; per i loro viaggi di reperimento stupefacente rubavano auto che poi abbandonavano o ne utilizzavano alcune 'pulite' ovvero di persone a loro vicini; una parte di merce rubata, soprattutto giubbiotti sottratti all'Oviesse, è stata invece rinvenuta durante le perquisizioni nelle abitazioni degli indagati. Gli inquirenti hanno anche ricostruito la rapina impropria avvenuta in un minimarket aostano, quando Simone Lombardi aveva tentato un furto ma, scoperto dal vigilante, aveva reagito con violenza sottraendo la refurtiva e dandosi alla fuga nella vettura condotta da Angelina Angiulli, che aveva minacciato la guardia giurata di investirlo se non si fosse tolto dalla strada.

Qui il video di alcune fasi dell'operazione 'Sunshine'