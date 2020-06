Studentessa valdostana in “Prima Pagina” su Repubblica@Scuola

«Finalmente si esce, poco, e con attenzione perché il nemico non molla...’Andiamo, andiamo’, gridano gli entusiasti. ‘Con calma e ben corazzati’, ammoniscono i più cauti. ‘Copriamoci bene, costi quel che costi… La vita, prima di tutto!’»

Con queste poche, ma precise e taglienti parole, la studentessa valdostana Alessandra Vallet, della classe 1°B IT dell’Istituzione Scolastica di Istruzione Tecnica Innocenzo Manzetti di Aosta, si è aggiudicata il primo premio della settima tappa del contest “Prima Pagina”, indetto dal quotidiano nazionale “La Repubblica” nell’ambito del progetto “Repubblica@Scuola”, ideato per avvicinare i giovani alla lettura di un quotidiano. Agli studenti era stato, infatti, proposto di leggere un articolo e di commentarlo, in poche frasi.

Era il 14 aprile, in piena emergenza COVID 19, e “La Repubblica” titolava a tutta pagina “La scuola è finita – la ripresa a settembre”. Oggi la scuola è finita sul serio e anche la didattica a distanza è stata definitivamente archiviata da studenti e docenti.

La redazione di Repubblica ha premiato l’incisività e la precisione nel saper cogliere il difficile momento in cui si trovava la nostra nazione. Molto soddisfatta la studentessa di Saint Marcel, con una grande passione per la fotografia, il computer e la scrittura, che è stata scelta tra migliaia di commenti provenienti da tutt’Italia e si è aggiudicata un abbonamento semestrale alla rivista “National Geographic”.

“Non mi aspettavo affatto questo riconoscimento, ma mi sono sempre impegnata molto nel progetto “Repubblica@Scuola” che mi ha appassionata sin da subito – ci dice Alessandra Vallet – in genere preferisco scrivere testi più lunghi che mi permettono di esprimere meglio le mie idee. Per questo “contest” era richiesto di sintetizzare in poche parole il mio pensiero: non è stato facile e ho riflettuto a lungo sull’argomento, sulle parole da utilizzare e a quello che volevo dire. Volevo trasmettere il fatto che fosse necessario un aiuto reciproco, pensare agli altri ed essere tutti uniti.”

Al progetto “Repubblica@scuola” partecipano oltre 3650 Istituti scolastici di tutta Italia e l’Istituzione “Innocenzo Manzetti” vi partecipa sotto la supervisione del prof. di lettere Andrea Camilletti.

“Il programma prevede di realizzare un “giornale online” – spiega il docente – per avvicinare i giovani alla scrittura e alla lettura di un quotidiano in modo più dinamico e interattivo”.

Attraverso “Repubblica@scuola” le scuole e gli studenti di tutta Italia si sfidano, a colpi di articoli e click, su temi di interesse generale di volta in volta proposti dalla redazione del giornale Repubblica. La costruzione cooperativa di un foglio interattivo costituisce uno strumento d’informazione e un’opportunità formativa per i giovani. Grazie a questo riconoscimento, Alessandra Vallet entra a far parte dei quattordici vincitori: la giuria sceglierà i ragazzi particolarmente meritevoli e li inviterà a realizzare un’intervista, a una personalità, che verrà pubblicata sul quotidiano nazionale.

Inoltre la ragazza è in lista per aggiudicarsi il titolo di studentessa che ha fornito il maggior contributo al progetto, essendo prima nella speciale classifica stilata da “Repubblica@scuola”. Grazie alla passione che ha mostrato la classe 1° B IT nel progetto, l’istituto aostano Manzetti risulta essere nella “top ten” delle scuole più attive del territorio nazionale.

Il testo completo dell’alunna vincitrice è consultabile al seguente link https://scuola.repubblica.it/valledaosta-aosta-ltisitinnocentmanzetti/commenti_brevi/la-scuola-e-finita

Il giornale online dell’Istituto Innocenzo Manzetti di Aosta è consultabile al seguente link https://scuola.repubblica.it/valledaosta-aosta-ltisitinnocentmanzetti