Ritemprare lo spirito ed il fisico percorrendo il Cammino di Oropa

Tocca corde profonde dell’essere umano, fa star meglio le persone con sé stesse, con il mondo, con gli altri. Un cammino connette fisicamente, non solo idealmente.

Quando viaggi in auto pensi alla distanza come qualcosa che separa due luoghi. Quando cammini, la stessa distanza li unisce. Per andare da un paese all’altro, da una nazione all’altra, devi per forza conoscere ogni metro del percorso, passo dopo passo impari ad apprezzare le sfumature, le differenze si attenuano, diventano più leggibili, più comprensibili, più interessanti.

Un cammino è un laboratorio sociale, in cui i viandanti spesso vivono in una bolla che sembra separarli dalla quotidianità, e avvicinarli alla realtà: la Natura, il Prossimo, la Terra. In un mondo di network virtuali il cammino crea reti fisiche, in cui le persone si conoscono in modo profondo, sperimentano modelli di collaborazione e di solidarietà.

Un guado nella terza tappa del Cammino

Il Cammino di Oropa è uno di questi “laboratori di energie alternative”. E’ un progetto nato da un’idea del Movimento Lento in collaborazione con alcune associazioni e operatori turistici piemontesi. Abbiamo deciso di scommettere sull’influsso positivo che un cammino può avere non solo sullo sviluppo turistico di un territorio, ma anche sulla coesione sociale, sulla crescita microeconomica, sul sostegno a mestieri a rischio di estinzione, sul ripopolamento di borghi meravigliosi ormai abitati solo da pochi anziani. Il Cammino di Oropa vuole rilanciare una zona meravigliosa e quasi sconosciuta, vuole unire le comunità locali in un progetto identitario, e oggi vuole contribuire alla ripresa dopo la pandemia, portando sviluppo sano in un territorio finora considerato marginale. Il Cammino di Oropa è uno dei progetti principali a cui dedichiamo le nostre energie: la Casa del Movimento Lento è il primo posto tappa dell’itinerario, ci occupiamo personalmente della manutenzione della segnaletica e coordiniamo la rete degli operatori dell’accoglienza.

Il cammino di Oropa è completamente segnato con adesivi e frecce gialle di vernice