storiedelcarré, vidéos témoignent vie Grand Paradis

#storiedelcarré: neuf courtes vidéos témoignent le caractère extraordinaire du Parc national du Grand Paradis. Certains ont immortalisé des animaux d'une rareté exceptionnelle comme le loup et le gypaète barbu. D'autres témoignent de la vie des animaux les plus fréquents dans les pâturages et les bois: le renard, à la recherche de nourriture avec sa forte capacité d'adaptation, les marmottes qui ont passé l'hiver et jouent sur les prairies du Carré, le chevreuil et le chamois qu' ils se rencontrent et se heurtent dans des espaces ouverts et la vipère, active à fur et à mesure que la température du sol se réchauffe.

Les montagnes sont également les protagonistes de #storiedelcarré, vues au coucher du soleil car représentent un altimètre naturel extraordinaire avec les derniers rayons de la journée. Enfin, sous une belle chute de neige printanière, voila aussi le Carré, le lieu d'où ces observations ont commencé, entouré par la nature alpine avec ses nombreuses histoires à raconter. Pour voir les vidéos, consultez la page en ligne du Parc.