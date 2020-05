In Valle d’Aosta code ‘lumaca’ davanti ai supermercati

Nei mesi di confinamento (marzo e aprile) i valdostani hanno ‘sprecato’ più tempo di tutti gli altri italiani in coda davanti ai supermercati per fare la spesa: 36 minuti in media; ai lucani ne sono bastati 21, ai laziali 27 ed ai toscani 31. La media nazionale è di 28 minuti e 30 secondi.

I dati vengono da un’indagine effettuata dalla società di marketing ‘Next 14’ e li ha pubblicati ‘Il Venerdì di Repubblica’. I rilevamenti hanno riguardato un campione di 125.000 utenti e 4.000 punti vendita della grande distribuzione. Per effettuarli la Next 14 ha utilizzato le app degli smartphone che consentono, in forma anonima, di fornire questi dati.

L’esperienza di fare la fila per acquistare il cibo è stata assolutamente nuova per le ultime due generazioni, ma in questa novità una ‘vecchia’ abitudine l’abbiamo conservata: quella di recarsi al supermercato nel fine settimana, anche se non mancano le eccezioni. In Puglia il giorno preferito è il mercoledì mattina, in Molise il martedì mattina.

Le ore mattutine sono state scelte per farew la spesa con la speranza di trovare un minore afflusso; il problema sorge quando tutti fanno questo stesso ragionamento.

Nei mesi del confinamento la ‘resistenza’ massima senza fare la spesa è stata di 72 ore ed ha coinvolto un italiano su tre.