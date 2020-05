Riattivate da oggi le biblioteche regionali

Dopo uno stop forzato di un paio di mesi, da oggi venerdì 22 maggio le Biblioteche del Sistema bibliotecario valdostano possono riprendere il contatto con gli utenti: non si tratta ancora di una completa riapertura, che avverrà al momento in cui si potranno nuovamente accogliere nei locali le decine di migliaia di amici che in questi anni le hanno aiutate a crescere.

Nei giorni di chiusura, le Biblioteche hanno continuato a mettere insieme libri per la formazione culturale e per il ristoro dello spirito della popolazione valdostana che ad esse ricorrono. In poche parole, hanno curato il granaio, ammassando “riserve contro l'inverno dello spirito”, secondo la felice espressione che Marguerite Yourcenar fa pronunciare all'imperatore Adriano relativamente all'utilità delle biblioteche.

Da oggi quindi le biblioteche possono ricominciare a offrire servizi, seppure in forma ridotta, coniugando la sicurezza dell’utenza con quella del personale.

Il primo servizio nuovamente accessibile sarà quello del prestito di documenti che, per garantire la sicurezza degli utenti, avranno osservato un periodo di quarantena prima di essere resi disponibili.

Assieme alle Biblioteche, apre le porte ai ricercatori anche l'Archivio storico regionale. Per accedervi, occorre prenotare la postazione al n° 0165.275773 o via email all'indirizzo s-arcsto@regione.vda.it. All'Archivio sarà anche possibile consultare, in casi di reale urgenza, libri non prestabili conservati presso la Biblioteca regionale di Aosta.

Ecco, nel dettaglio, le fasi di apertura delle Biblioteche regionali:

Fase A - con decorrenza immediata fino al 20 giugno

È possibile ottenere in prestito soltanto documenti prenotati online o via telefono. Non è ancora possibile utilizzare gli spazi interni alla struttura bibliotecaria.

Prosegue l’offerta di servizi digitali, rafforzati durante il lockdown, tra cui:

Prestiti digitali su piattaforma MediaLibraryOnLine (MLOL), quali: E-book, circa 34.000 titoli Edicola, circa 7.000 periodici in diverse lingue

Cordela, la biblioteca digitale valdostana (periodici, libri, manoscritti, cartografia storica, stampe e disegni, manifesti), circa 1 milione di pagine

servizio di reference, cui rivolgersi per chiedere informazioni sui documenti delle biblioteche, per bibliografie, … chiedilo@lbibliotecario , accessibile dal sito web del Sistema bibliotecario

, accessibile dal sito web del Sistema bibliotecario collaborazione con Fondazione Courmayeur online per la messa in streaming di interventi qualificati

Concorso BiblioPrésVerts, contest di letteratura, fotografia e disegno, ispirato alla risoluzione 73/252 delle Nazioni Unite, che ha dichiarato il 2020 Anno internazionale della salute delle piante

Notizie e informazioni sulla pagine Facebook della Biblioteca regionale di Aosta.

La Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta si presenta, inoltre, con l’iniziativa Biblioteca da asporto – Biblio à emporter che permette di prenotare i documenti desiderati, ottenerne il prestito e ritirarli secondo le modalità indicate.

Attivazione del Prestito

Per attivare il prestito sarà necessario effettuare una prenotazione online, sul sito del Sistema bibliotecario o via telefono ai nn. 0165.274802/274805 per gli adulti e al n. 0165.274822 per i ragazzi. Il prestito adulti è previsto per i soli libri (non CD e DVD). Sono invece prestabili libri, CD e DVD per ragazzi.

Ritiro dei documenti prenotati

Il ritiro di tutti i documenti prenotati avverrà all’ingresso della Sezione ragazzi entro 5 giorni dalla comunicazione della loro disponibilità.

Restituzione

I documenti si restituiscono nello spazio situato all’ingresso principale della Biblioteca, dove già si sono restituiti finora.

Iscrizioni

È possibile iscriversi al Sistema bibliotecario valdostano, compilando il form chiedilo@lbibliotecario presente sulla home page del SBV.

Fase B - dal 22 giugno al 25 luglio

Previa prenotazione, gli utenti potranno accedere in modo contingentato agli scaffali della Biblioteca, scegliere i documenti ed effettuare il prestito. Il tempo sarà limitato e predefinito. Non sarà ancora possibile utilizzare le sedute, né le postazioni internet.

Resteranno attivi i servizi digitali della fase A.

Fase C - dal 27 luglio fino alla fine dell’emergenza Coronavirus

Previa prenotazione, sarà possibile, in modo contingentato, assicurando lo spazio prescritto tra le postazioni, accedere alle sedute per studio, per un tempo limitato e predefinito

Resteranno attivi i servizi digitali della fase A.

La Giunta regionale, nella seduta di oggi, 22 maggio, ha approvato il protocollo allegato che regola l’accesso e la gestione del servizio.

Protocollo allegato

Per informazioni: Biblioteca regionale Bruno Salvadori, via Torre del Lebbroso 2, Aosta.

Tel. 0165-274802 - Email: pib.adulti@regione.vda.it - Sito web: https://biblio.regione.vda.it