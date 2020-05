Emile Chanoux, il pensatore della Valle d’Aosta federale e autonoma

A settantasei anni dalla morte di Émile Chanoux, avvenuta nella notte del 18 maggio 1944 nella casermetta di Pubblica Sicurezza di via Frutaz ad Aosta dopo l’arresto eseguito dalla Questura della Repubblica sociale italiana, l’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d’Aosta ricorda l’uomo, il pensatore del disegno politico della rinascita della Valle d’Aosta federale e autonoma e il capo della Resistenza valdostana.

Negli anni, l’Institut de la Résistance ha dedicato le sue energie per studiare e far conoscere il pensiero di Chanoux culminato con la pubblicazione, nel 1994, di Émile Chanoux, Écrits, i cui testi esprimono la fecondità delle sue riflessioni, leggibili anche sul sito dell’Istituto www.istorecovda.it/partigianato/emile chanoux.

Altri studi si sono susseguiti negli anni, diversi per taglio ed indirizzo: Émile Chanoux et le débat sur le fédéralisme Actes du colloque; la proposta didattica con CD-ROM Émile Chanoux, Primo Levi, Émile Lexert, Ida Désandré fra Resistenza e deportazione; Dichiarazione dei rappresentanti della popolazioni alpine Chivasso 19 dicembre 1943 Il contesto storico, i protagonisti e i testi; il saggio con CD-ROM Idea di Europa e federalismo, I contributi di Federico Chabod, Émile Chanoux, Severino Caveri e Joseph Bréan; altre pubblicazioni sono state stampate.

Le sue idee sono ancora di tutta attualità e feconde, anche a livello europeo. «Tutti i popoli hanno diritto alla vita, - scriveva Chanoux - i piccoli come i grandi. Come l’uomo persona ha diritto a vedere salvaguardata la propria personalità, così le collettività umane devono poter sussistere serbando intatte le caratteristiche della loro personalità. È una legge di giustizia. È l’unica garanzia per la pace in Europa.»

L’Istituto storico ha concesso il suo patrocinio allo studio, attualmente in stampa alla Tipografia Valdostana / Musumeci Editore, di Leo Sandro Di Tommaso e di Patrizio Vichi, Émile Chanoux non fu suicidio Dal documentario al libro.