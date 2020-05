E' morto Armando Feo, una vita con la telecamera in mano

Lutto nel mondo dell'informazione valdostana. Colpito da un malore improvviso è morto ieri, lunedì 11 maggio, il 68enne aostano Armando Feo, cine e video-operatore in pensione.

Armando Feo fu un pionere del settore televisivo privato in Valle d'Aosta: alla fine degli anni 70 nella nostra regione iniziò a trasmettere Tva e Feo vi lavorò imparando i primi trucchi del mestiere; negli anni '80 passò a Rete Saint-Vincent per poi approdare nel 1990 a Tele Alpi di Beniamino Tibaldi, la più importante emittente privata valdostana. Vi restò per anni, fino alla chiusura dell'azienda; poi lavoro 'a contratto' sino alla raggiunta e meritata pensione. Di Armando Feo sono le riprese di migliaia di servizi di telegiornali valdostani trasmessi nel 'ventennio d'oro' delle tv private.

Lavorò anche per l'aostana Filmaker, azienda di produzione video e cinematografica dell'ingegnere Flavio Lanese, con l'agenzia giornalistica Avi Presse e con la Amadei Pubblicità.

Centinaia i messaggi di cordoglio sul suo profilo Facebook dove ieri, poche ore prima di morire, Armando aveva postato l'ultima foto: un'anziana malata di Covid-19 che posa un tenero bacio sulla visiera protettiva indossata da un familiare.