Al via tamponi a operatori categorie a rischio

Ha preso avvio oggi sabato 9 maggio, la sperimentazione screening mediante tampone sulle categorie professionali più a rischio predisposta dal Capo della Protezione civile della Valle d'Aosta, Pio Porretta.

Lo ha comunicato in una nota l'Amministrazione regionale; la sperimentazione durerà 10 giorni e coinvolgerà, in questa prima fase, le categorie professionali maggiormente a rischio. Nell'ospedale da campo allestito nell'area antistante la partenza della telecabina di Pila, si stanno sottoponendo a tampone le Forze dell'ordine (media di 200 al giorno).

"Questa prima campagna sperimentale di screening diagnostico, mediante esecuzione di tampone naso-faringeo, si pone come obiettivo - si legge nella nota - quello di individuare i positivi anche asintomatici al fine del loro necessario isolamento e successivo tamponamento. Contestualmente si andrà ad agire nell'immediato sul paziente sintomatico, procedendo all'effettuazione del tampone il prima possibile e, prioritariamente, non oltre i tre giorni dalla comparsa dei sintomi, al fine della verifica precoce della malattia, assicurando tempestivamente le cure idonee e, in caso di esito positivo, effettuando il tracking dei contatti stretti".