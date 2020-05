Ha senso indossare i guanti monouso quando si fa la spesa?

Molte persone, quando fanno la spesa, indossano guanti monouso per proteggersi dall’infezione da coronavirus. Tuttavia, secondo il parere di alcuni medici della Germania, i guanti non offrirebbero alcuna protezione efficace, bensì trasmetterebbero un infondato senso di sicurezza. Inoltre, questi esperti ritengono per diverse ragioni, che quando i guanti vengono utilizzati in maniera inappropriata, diventino persino una “fucina di germi”.

Questo perché, innanzitutto, in molti casi i guanti non sono a tenuta completamente stagna e possono avere piccoli fori, praticamente invisibili, attraverso i quali i batteri o i virus possono finire sulla pelle. In secondo luogo, con guanti contaminati i virus possono essere trasmessi in misura pari o addirittura maggiore che a mani nude, ad esempio portando le mani al viso o toccando altri oggetti.

Infatti, già dopo breve tempo sulla superficie dei guanti è riscontrabile un numero maggiore di microorganismi che sulle mani lavate da poco. Inoltre, il coronavirus sembra sopravvivere più a lungo su superfici lisce di materiale sintetico che sulla pelle, e a differenza delle mani, i guanti non vengono lavati o disinfettati regolarmente. In terzo luogo, togliendo i guanti è molto facile venire a contatto con la superficie contaminata e trasferire così i virus sulle mani. Non da ultimo, in molti casi i guanti non vengono eliminati in modo corretto, ma lasciati nel carrello della spesa o lasciati cadere sul marciapiede.

L’utilizzo appropriato dei guanti monouso è piuttosto impegnativo:

occorre disinfettare le mani (e avere necessariamente le unghie corte) prima di indossarli e dopo averli tolti, cambiarli dopo un massimo di 15 minuti (per evitare lacerazioni), e infine eliminarli in modo corretto dopo averli utilizzati una volta sola.

Più semplice, ecologico e presumibilmente più efficace è non usare i guanti e piuttosto disinfettare le mani prima di andare a fare la spesa e anche subito dopo.

Qualora ciò non sia possibile, bisognerebbe lavarsi accuratamente le mani al più tardi quando si arriva a casa, già prima di estrarre i prodotti dalla borsa della spesa.

Dopo aver sistemato i prodotti acquistati, si consiglia di lavarsi nuovamente le mani.