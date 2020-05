Domenica nel segno nell'instabilità con pioggia e schiarite

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala: Una vasta saccatura continua a far affluire correnti umide nord-occidentali foriere di precipitazioni che interesseranno anche la nostra regione fino a domattina. I fenomeni interesseranno maggiormente il versante nord-alpino e quindi risulteranno essere più intensi sul settore nord-occidentale e più deboli altrove, anche per l'ingresso del foehn. Da domani pomeriggio un rialzo della pressione favorirà condizioni più stabili e calde per buona parte della settimana entrante.

DOMENICA 3 MAGGIO



Abbastanza nuvoloso al mattino, specie sul settore nord-occidentale interessato da residue precipitazioni, nevose oltre i 1800 m circa; schiarite in estensione dalla bassa e media valle, anche ampie dal pomeriggio. Temperature: massime in aumento. Pressione: in lieve aumento. Venti: 3000 m W moderati; episodi di foehn nelle valli.

LUNEDI 4 MAGGIO