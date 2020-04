Av e Uv 'In II Commissione è necessario adottare percorsi corretti per migliorare tempistiche ed efficacia di intervento

I Consiglieri Jean-Claude Daudry (Alliance Valdôtaine) e Erik Lavevaz (Union Valdôtaine), componenti della seconda Commissione "Affari generali", a seguito del comunicato diffuso oggi dai colleghi, evidenziano che «condividono la necessità di dare le risposte rapide e concrete che il tessuto socio-economico valdostano attende. La politica deve agire con velocità, fermezza ma soprattutto coesione, senza contrapposizioni inutili e dannose per l’efficacia dell’azione amministrativa.»

«Nelle fasi preparatorie ai lavori di Commissione per l'ulteriore intervento di aiuti per famiglie e imprese - precisano i Consiglieri Daudry e Lavevaz -, abbiamo sostenuto la necessità di chiarire prioritariamente il percorso da seguire con il Governo regionale proprio per essere più incisivi e veloci nell’azione. Al contrario si è deciso di partire con le audizioni delle parti sociali, associazioni di categoria e datoriali, senza prima avere un quadro chiaro della disponibilità finanziaria e soprattutto senza avere contezza delle modalità da seguire per la redazione delle misure, col rischio di creare false aspettative o peggio ancora di essere poco incisivi.»