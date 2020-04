Ancora due decessi per Covid-19 ma nessun nuovo contagio in Valle

Nelle ultime 24 ore ci sono stati due morti nella nostra regione per il coronavirus Covid-19. Il totale dei deceduto è adesso di 131, di questi 67 sono gli uomini e 64 le donne; età media delle vittime tra i 45 e i 100 anni. I dati aggiornati sono riportati nell'odierno bollettino dell'Unità di crisi.

I casi positivi sono 1.100 dall'inizio dell'epidemia, 598 quelli attuali. I guariti sono saliti a 371 (ieri erano 331). Infine i pazienti ricoverati in ospedale sono 83 (sei in Rianimazione) mentre gli altri 509 contagiati sono in isolamento domiciliare.

Coronavirus in Italia: 195.351 casi positivi e 26.384 morti. Il bollettino del 25 aprile

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 195.351 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (2.357 in più rispetto a ieri, per una crescita dell’1.2%; ieri +3.021). Di queste, 26.384 sono decedute (+415, +1.6%; ieri +420) e 63.120 (+2.622, +4.3%; ieri +2922) sono state dimesse. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 105.847, un migliaio meno di ieri (il conto sale a 192.994 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.