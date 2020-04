Courmayeur - Celebrazione del 75° anniversario della Liberazione - 25 aprile 2020

Di fronte al monumento della Liberazione è stata celebrata, in formula ridotta, la Festa della Liberazione. Un momento importante per l'intera comunità in un momento dove l'emergenza sanitaria non ha permesso le celebrazioni con la presenza di pubblico. Hanno preso parte alla celebrazione il Sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, che ha letto il proprio Discorso alla cittadinanza e Giorgio Bertoldo, in rappresentanza degli Alpini e delle Associazioni combattentistiche.