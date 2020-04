Impennata numero guariti da Coronavirus in Valle

E' aumentato di un solo paziente nelle ultime 24 ore il numero dei contagiati in Valle d'Aosta per il coronavirus Covid-19: sono in totale 1.096 dall'inizio dell'epidemia e 638 quelli attuali. Secondo quanto riportato nell'odierno bollettino dell'Unità di crisi, i morti sono 127 quindi non sono aumentati da ieri, mentre i guariti sono saliti a 331 (erano 297). Infine i pazienti ricoverati in ospedale sono 100 (nove in Rianimazione) mentre gli altri 538 contagiati sono in isolamento domiciliare.

Coronavirus in Italia, 189.973 casi positivi e 25.549 morti. Il bollettino del 23 aprile

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 189.973 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 ( 2.646 in più rispetto a ieri, per una crescita dell’1.4%; ieri la crescita era stata più alta , di 3.370 casi). Di queste, 25.549 sono decedute (+464, +1.8%; ieri i morti erano stati +437, e qui Luca Foresti prova a capire come mai la curva dei decessi si stia abbassando, in Italia e soprattutto in Lombardia, così lentamente) e 57.576 (+3033, +5.6%; ieri +2.943) sono state dimesse. Il numero di persone che nelle ultime 24 ore sono state dimesse ha superato quello di chi è stato, con certezza, contagiato. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 106.848 (ieri erano 107.699, e si registra dunque il quarto giorno consecutivo di calo; il conto sale a 189.973 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.