Nus: Pronti fondi per riqualificazione scuola infanzia, centro storico e strade

Poco meno di trecentomila euro per completare importanti opere edili e stradali: a tanto ammonta la variazione al Bilancio 2020/22 approvata venerdì dal Consiglio comunale di Nus convocato in videoconferenza dal sindaco, Camillo Rosset.

Camillo Rosset, sindaco di Nus

Con 35 mila euro di fondi statali e quasi 6.500 a carico del Comune saranno coperte le spese di progettazione per la riqualificazione della scuola dell’infanzia; 100 mila euro saranno invece utilizzati per avviare la seconda fase degli interventi sulla scuola che prevedono la messa a norma degli impianti idraulici ed elettrici; con 40 mila saranno realizzati due ponti sulla pista di fondo, "rispetto ai quali si auspica un finanziamento del 75% da parte della Regione", ha precisato il sindaco Rosset.

Ancora, 28.500 euro saranno utilizzati per completare la valorizzazione dell’area ex-Cpn in centro paese; con 15.500 euro sarà saldato il costo della progettazione della terza corsia sull’uscita autostradale di Nus e con 24.790 euro potrà essere terminata la riqualificazione dell’area del cimitero; infine, 82 mila euro è la cifra destinata agli interventi di prevenzione dal rischio idrogeologico.In chiusura di Assemblea, per far fronte all’emergenza epidemiologica Covid-19 è stato approvato il rinvio del pagamento del saldo Tari anno 2019 al 30 giugno prossimo. Il sindaco ha poi reso noto che attualmente sette residenti sono risultati positivi al Coronavirus mentre tre sono in attesa di esito del tampone; sono invece 82 i 'neuvents' in isolamento.

Rosset ha anche segnalato che sono pervenute trenta domande per i buoni alimentari erogati dallo Stato tramite i Comuni e lunedì 20 aprile sarà avviata la consegna.