Video whatsapp per ultimo saluto a defunti

Ai tempi dell'emergenza coronavirus e delle relative restrizioni anche per i funerali, le imprese di onoranze funebri si sono attrezzate per supportare il più possibile chi ha perso il proprio caro.

"Stiamo lavorando con molta difficoltà, tocca a noi spiegare questa delicata fase alle famiglie", dice un impresario di pompe funebri aostano che vuole rimanere anonimo.

"Per i familiari in quarantena - aggiunge - abbiamo girato e inviato brevi video dei defunti che venivano accolti nella bara oltre che della benedizione del sacerdote". Chi muore in casa o in microcomunità, per tutelare le altre persone, come le oss, non viene vestito ma portato il prima possibile nel centro allestito dalla protezione civile nell'aeroporto Corrado Gex in vista della cremazione.

Dei deceduti in ospedale si occupano gli addetti del nosocomio stesso e le imprese intervengono per il trasporto al tempio crematorio. Ai funerali possono partecipare solo i familiari più intimi.