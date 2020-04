COURMAYEUR: SOSTEGNO ALL’INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI LANCIATA DAL CELVA

I Consiglieri comunali Roberta D’Amico, Fabrizia Derriard, André Savoye, Daniela Scalvino, Massimo Sottile e Alberto Vaglio sosterranno la raccolta fondi promossa dal Celva per fare fronte all'emergenza sanitaria ed economica legata al nuovo coronavirus, devolvendo alla stessa, per cominciare, i gettoni di presenza della seduta del Consiglio comunale appena convocata per il 6/04/2020.

“Preso atto dell'iniziativa con cui il Celva propone ai sindaci valdostani di versare sino al 50 per cento della propria indennità e diaria - dichiarano i Consiglieri di minoranza del Comune di Courmayeur – riteniamo importante aderire all'invito anche come semplici consiglieri. Ci rendiamo conto che gli importi che ci riguardano sono una piccola cifra, ma rappresentano un gesto doveroso di solidarietà nei confronti dei valdostani nella speranza che questo brutto periodo possa passare velocemente.”

“Nei prossimi giorni – concludono – prenderemo contatto con il Celva per capire le modalità di adesione.”