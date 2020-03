Fermato per un controllo mobilità anticorinavirus, finisce in manette per spaccio di droga

Ha occultato nel retto 11 dosi di cocaina e ne nascoste nei vestiti altre tre, poi è salito in auto per andarle a vendere, ma a Sarre è incappato in un posto di blocco della Guardia di finanza per il controllo sulla mobilità nell'ambito dell'emergenza Coronavirus.

Così E.M., giovane di origine marocchina residente in Valle, è stato arrestato per spaccio di stupefacenti. I finanzieri del Gruppo Aosta gli hanno anche sequestrato 525 euro ritenuti proventi dello spaccio. Il giovane era in auto con altri tre connazionali, nessuno di loro residente a Sarre; le giustificazioni fornite ai miltari delle Fiamme Gialle non sono sembrate convincenti e i precedenti per droga di tre di loro hanno fatto sì che i militari approfondissero i controlli in caserma ad Aosta, dove con l'aiuto dei cani antidroga è stato trovato lo stupefacente.

Inoltre, per essere usciti da casa senza valido motivo i quattro sono stati denunciati per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.