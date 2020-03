Quarantena in Consiglio Valle, un consigliere positivo e sei in isolamento volontario

E’ confermata la notizia appresa da Aostacronaca; un consigliere regionale della Valle d'Aosta è risultato positivo al coronavirus Covid-19. Gli esiti del tampone - effettuato dopo i primi sintomi (tosse e debolezza) - sono arrivati ieri sera. Le autorità sanitarie hanno anche predisposto l'"isolamento precauzionale" di altri sei consiglieri regionali e di altre persone che hanno avuto venuti a contatto con lui nelle ultime due settimane. Sono in auto isolamento i consiglieri che gli erano seduti accanto nella riunione, della settimana scorsa, quando si è svolta una commissione consiliare per dibattere sulle iniziative da prendere per combattere il coronavirus.

Le condizioni di salute del consigliere sono stazionarie ma stupisce il silenzio di chi dovrebbe comunicare che un personaggio pubblico è positivo al coronavirus. Si tratta di mettere in sicurezza coloro che hanno avuto contatti. Così come stupisce che del contagio non sia stata informata la Presidenza del Consiglio per gli adempimenti del caso.

l'Unità regionale di crisi abbia omesso di comunicare la positività del consigliere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Valle.