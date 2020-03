Il coronavirus non ferma la FESTA DEL PAPA. Pranzi e Auguri virtuali

Nonostante il coronavirus Buona festa fel papà! Oggi, infatti, è la festa del papà o festa del babbo, una ricorrenza diffusa in tutto il mondo. In molti Paesi la ricorrenza è fissata per la terza domenica di giugno, ma volendo si può festeggiare anche l'ultima domenica di luglio. In molti Paesi di tradizione religiosa cattolica la festa è invece celebrata il 19 marzo, giorno associato dalla Chiesa a San Giuseppe padre putativo di Gesù Cristo.

Sarà una festa particolare. Dovendo vivere a distanza pranzi, auguri e brindisi saranno solo virtuali. La vera festa la faremo appena avremo sconfitto il mostro.

La Festa del Papà è una ricorrenza che si celebra in tutto il mondo ma con date diverse. Ad esempio in Italia e nei paesi cattolici si celebra sempre il 19 marzo in concomitanza con le celebrazioni per San Giuseppe, padre di Gesù, mentre nei paesi come negli Usa, Canada e Sudafrica la data è fissata per la terza domenica di giugno. La festa è nata agli inizi del ‘900 per adeguarsi alla Festa della Mamma e avere così una ricorrenza per tutti i padri.

L’origine risale esattamente al 1908/1910 quando una donna americana organizzò una festa in onore del padre veterano della guerra di secessione. Da allora questa celebrazione ha avuto vari significati. In Italia e nei paesi cattolici viene celebrata il giorno di San Giuseppe come simbolo di umiltà e dedizione e patrono della Chiesa universale, nonché protettore degli orfanelli, mentre in altri paesi come la Russia la festa coincide con il ruolo del padre come eroe nazionale, mentre in Germania coincide con il giorno dell’Ascensione. Oggi tra le tradizioni ancora presenti nella nostra società legate alla Festa del Papà troviamo le famose zeppole di San Giuseppe e i falò, che danno il via anche alla stagione primaverile mescolando credenze pagane e tradizioni religiose.

Auguri dunque a tutti i papà che oggi combattono per sconfiggere il coronavirus.