CORONAVIRUS: Sospetti contagi al Casino e in studi professionali; folle coda di sciatori a Zermatt

Dilaga il contagio da Coronavirus in tutta Italia e così in Valle d'Aosta: ieri i casi nella nostra regione erano saliti a 27 e per oggi si teme una nuova impennata. Al Casino di St-Vincent una dipendente del comparto amministrativo sarebbe risultata positiva al test del Covid-19: a casa in isolamento precauzionale i suoi colleghi e altrettanto sarebbe accaduto ad Aosta dove per tutti i dipendenti e i titolari di un importante studio notarile scatterebbe la quarantena se fosse confermato che due loro colleghe sono state contagiate dal virus.

"Non confermo e non smentisco luoghi di possibile contagio fossero scuole piuttosto che aziende o uffici pubblici anche perchè questo non è a mio giudizio di particolare interesse - commentato il Presidente della Giunta, Renzo Testolin, ai giornalisti che gli chiedono conferme sulla localizzazione dei casi - l'Unità regionale di crisi non fa e non può fare distinzioni rispetto ai casi di contagio; siamo in emergenza e iavoriamo h24 per ridurre i rischi di contagio. Dove si verificano casi di positività, si interviene secondo protocollo".

E questa mattina sono arrivate dall'elvetica Zermatt immagini che hanno dell'incredibile: ieri l'Oms ha dichiarato la pandemia da Covid-19 e poche ore fa una folla di sciatori di tutte le età ha preso d'assalto la biglietteria di un impianto di risalita. "Un esempio clamoroso di incoscienza assoluta"; "Chiudiamo le frontiere con la Svizzera" sono solo due dei tanti commenti alle foto che stanno già facendo il giro dei social. Immagini 'virali', in tutti i sensi.