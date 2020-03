Addio al dottor Oreste Maquignaz, storico traumatologo a Cervinia

Lutto nella Valtournenche e nel mondo della sanità valdostana. E’ morto nella serata di mercoledì 11 marzo all'età di 92 anni Oreste Maquignaz, medico chirurgo e apprezzato traumatologo nel suo 'storico' studio e posto di primo soccorso a Cervinia.

"Con il dottor Maquignaz ci lascia una fra le figure più rilevanti della nostra comunità - commenta il sindaco di Valtournenche, Jean Antoine Maquignaz - un esempio per tutti di come lo studio e la crescita personale possano mirabilmente coniugarsi con l’attaccamento alle proprie origini e alla propria terra".

"È davvero triste - prosegue il sindaco - che questo momento di emergenza nazionale non permetta alla comunità della Valtournenche di salutare il dottor Maquignaz come avrebbe meritato". Le esequie saranno infatti celebrate in forma privata per le norme restrittive di prevenzione del Coronavirus. Oreste Maquignaz (nella foto) lascia la figlia Maria Gabriella, che seguì il suo esempio ed è medico; il figlio Federico, presidente e amministratore delegato della Cervino SpA e presidente del Golf Club Cervino; le sorelle Rosanna e Luciana.

Primo di cinque fratelli, Oreste Maquignaz si laureò a Torino nella facoltà di Medicina e Chirurgia nel 1954, poi conseguì la specializzazione in Ortopedia e Traumatologia.

Nel 1956 aprì l'ambulatorio di Medicina generale e Traumatologia a Cervinia e vi lavorò ininterrottamente fino al 1985. Da quell'anno si dedicò quasi esclusivamente alla traumatologia di primo intervento, occupandosi del soccorso di alpinisti ed escursionisti, ma anche perfezionando le proprie conoscenze con attività di ricerca e formazione personale. Fu un punto di riferimento importante negli anni 80 per il nascente Soccorso alpino valdostano-Sav, cui prestò volontaristicamente la propria opera con entusiasmo e dedizione, per la quale nel 2010 era stato insignito Chevalier de l’Autonomie dalla Regione.

