CORONAVIRUS: Prime ipotesi sgravi Irap e sostegno attività imprenditoriali

Eppur si muove avrebbe detto Galileo Galilei uscendo dal tribunale dell’Inquisizione nel 1633, costretto all’abiura delle sue teorie astronomiche; aveva sostenuto, come già il collega Copernico, che fosse la Terra a ruotare intorno al Sole e non il contrario.

E, seppur con la velocità di un bradipo, anche il governo regionale di Renzo Testolin, il presidente non eletto della Regione, ha dovuto ammainare bandiera nei confronti alle pressioni dell’Assessore alle Politiche del Lavoro, Luigi Bertschy, a sua volta pressato dalle associazioni di categoria e prendere qualche inziativa.

E' infatti trapelato che c’è un primo menu all’esame del Governo valdostano: la sospensione del pagamento delle rate dei muti Finaosta, ma non basta perché le imprese che vanno in sofferenza oggi non riusciranno certo pagare le rate domani. Positiva l’ipotesi di sgravi fiscali in materia Irap, ma sono altre le voci che possono essere ritoccate. Per il sostegno alle attività imprenditoriali è previsto un contributo che potrebbe essere parametrato alle imposte anche comunali dovute.

Al lavoro anche per la riattivazione dell’anticipo della Cassa Integrazione Guadagni (CIG) in deroga e nuove iniziative a favore dei Confidi. La Giunta intende poi coinvolgere il sistema creditizio per valutare possibili iniziative in relazione alle posizioni bancarie delle singole aziende