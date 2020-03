POLITICAMERCATO 2020: In campo cacciatori di spacciatori ai manovratori

Oggi sarà tempesta politica. La conferenza stampa di VdALibra si annuncia come un tornado. Infatti è previsto che Roberto Cognetta spieghi le ragioni del suo mancato ingaggio nella Lega per guidare la squadra all’Hotel de la Ville. Pare infatti che Roberto Cognetta ed il suo fido consigliere, Leonardo La Torre, con il quale aveva stretto rapporti ai tempi di ExpoMilano, avessero già firmato il contrato con la general manager della Lega, Nicolatta Spelgatti.

La restituzione del cartellino da parte di Etienne Andrione e le contestazioni della tifoseria leghista hanno convito i capi a stracciare il precontratto e così Cognetta nel tempo di un amen si è trovato dalle stelle alla polvere. C’è da dire che Leonardo La Torre in questi ultime tempi non riesce più ad incidere nel mercato politica 2020.

E’ certo che il Mouv parteciperà al campionato delle regionale visto che Vincenzo Caminiti, stanco si vivacchiare all’Hotel de la Ville, ha deciso di scendere in campo per la conquista di Piazza Deffeyes.

Fratelli d’Italia, invece, ha ingaggiato il più noto cacciatore valdostano di tossici spacciatori. Si tratta del Serpico chez nous Francesco Sisto Cirri, poliziotto in pensione, che affiancherà Domenico Aloisi nell’attacco della squadra guida da Emily Rini capitano dello squadrone Forza Italia, Fratelli d'Italia, Pour Notre Vallée Alleanza Civica Front Valdotain.

Oggi Politicamercato 2020 si svilupperà tra La Cave in via De Tillier ad Aosta dalle ore 11 dove Joseph Henriet per Movimento Arpitania e Phlippe Milleret per Pays d'Aoste Souverain spiegheranno i loro progetto, all’Hotel Bus dove Giovanni Girardini alle ore 11,30 presenta la sua squadra. E poi all'Hostellerie du Cheval Blanc, alle ore 15, sarà la volta del mancato sindaco Roberto Cognetta a spiegare con il coéquipier Stefano Ferrero se allestirà la squadra di VdA Libra.