Più di 350 alunni alla prima giornata di Sci… volare a scuola

Più di 350 alunni delle classi prime delle scuole secondarie di primo grado della Valle d’Aosta hanno partecipato oggi, giovedì 16 gennaio 2020, alla prima giornata del progetto Sci… volare a scuola. Gli studenti sciatori delle Istituzioni scolastiche San Francesco, Luigi Einaudi, Saint-Roch, Eugenia Martinet, Unité des Communes valdôtaines Mont Emilius 3 e Luigi Barone hanno praticato sci alpino, snowboard e sci di fondo nei comprensori sciistici di Pila e Brusson.

Il Governo regionale esprime soddisfazione per la buona riuscita dell’iniziativa che ha permesso di avvicinare, per la prima volta, agli sport invernali praticati sulla neve un buon numero di giovani cittadini valdostani che hanno potuto provare il divertimento di uno sport all’aria aperta sui magnifici comprensori della regione.

Vogliamo ringraziare – dicono gli Assessori Luigi Bertschy, Albert Chatrian e Chantal Certan – tutti gli attori che hanno reso possibile questa iniziativa, in primis i maestri di sci dell’Associazione Valdostana Maestri di Sci, i componenti dell’Associazione Valdostana Impianti a Fune e gli insegnanti. Sci…volare a scuola e lo Skipass riservato agli studenti Under 18 al prezzo promozionale di 50 euro, oltre ad avere un obiettivo sociale, culturale e antropologico che, visti i numeri delle adesione, crediamo sia stato raggiunto, permettono di generare un indotto per le numerose attività commerciali che sono state interessante dall’iniziativa. Grazie anche alle famiglie dei ragazzi che hanno dimostrato, iscrivendo i propri figli, di credere negli sport che caratterizzano e identificano una regione di montagna come la Valle d’Aosta.

Sci…volare a scuola è solo un punto di partenza per la promozione e l’incentivazione a praticare gli sport della neve.

Sci…volare a scuola è iniziato lo scorso dicembre con attività ludico-didattiche tenute dai maestri di sci sulle regole e sulle corrette modalità di fruizione delle piste da sci e degli impianti a fune.

Sci… volare a scuola verrà replicata venerdì 14 febbraio, sempre a Pila e a Brusson, stazioni sciistiche alle quali si aggiungeranno Cogne e Flassin di Saint-Oyen.

Il progetto Sci… volare a scuola è organizzato e promosso dalla Presidenza della Regione, dall’Assessorato degli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti, dall’Assessorato Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale, dall’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili e dall’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali in collaborazione con l’Associazione Valdostana Impianti a Fune, l’Associazione Valdostana Enti Gestori Piste Sci di Fondo, l’Associazione Valdostana Maestri di sci e l’Associazione Sport Invernali Valle d’Aosta e da Confcommercio Valle d’Aosta.