Questa mattina parte l'adunanza fiume per l'approvazione del Bilancio

O il bilancio viene approvato entro fine anno oppure si andrà all'esercizio provvisorio. Ovvero le spese saranno effettuate per dodicesimi. Ciò significa che non potranno più essere finanziate le imprese e servizi.

Già il 3 febbraio 1955 il nuovo Consiglio regionale, insediatosi in data 9 dicembre 1954, non aveva potuto approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 1955 e così ha approvato l'esercizio provvisorio del bilancio fino a quando il bilancio sia formalmente approvato, allo scopo di consentire l'approvazione e l'impegno delle spese necessarie per il normale andamento dei servizi dell'Amministrazione regionale.

Allora si dette la scadenza del 31 marzo. Ma questa volta l'eventuale esercizio provvisorio è dovuto alla complessa situazione politica per la mancanza di una maggioranza solida.

Il bilancio regionale pareggia nell’importo complessivo (compresi i residui differiti, il Fondo pluriennale vincolato, le contabilità speciali e le partite di giro) di euro 1.506.839.286,77 per l’anno 2020, euro 1.981.611.170,33 per l’anno 2021 ed euro 1.424.641.079,69 per l’anno 2022. Le risorse disponibili per l’attività della Regione risultano nell’anno 2020 in crescita per 37 milioni di euro, pari al 2,25%, rispetto all’importo iniziale del bilancio di previsione 2019.

Il totale delle entrate di competenza previste per il 2020, al netto delle partite di giro, è pari a 1.361 milioni di euro (1.463 milioni – 102 milioni previsti per “Entrate per conto terzi e partite di giro”). Le spese, al netto dei residui differiti, delle risorse già impegnate e del contributo alla finanza pubblica, sono pari a 864 milioni per l’anno 2020, a euro 1.696 milioni per l’anno 2021 e a euro 1.425 milioni per l’anno 2021.