In prognosi riservata 58enne investito da auto a Chatillon

E' ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale 'Parini' di Aosta un 58enne residente in media Valle che nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 20 dicembre, è stato investito da un’auto in una via del centro di Chatillon. E' stato lo stesso investitore a prestare il primo soccorso all'uomo e ad allertare il 118; medicato sul posto poi trasferito in Pronto soccorso, i medici gli hanno riscontrato un politrauma e alcune fratture; ora è in prognosi riservata.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Chatillon/Saint-Vincent, che stanno accertando la dinamica dell'investimento ed eventuali responsabilità delle persone coinvolte.