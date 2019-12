Angelini Veronica e Francesca Ferrini entrano nella squadra Usl VdA

Le dottoresse Angelini Veronica e Francesca Ferrini hanno sostenuto l'esame finale, con discussione della tesi di fronte alla Commissione composta dai medici di Medicina Generale Nunzio Venturella, Giulio Doveri, e Roberto Rosset, oltre che dal Prof. Mario Pirisi e la D.ssa Crisitina Sabatini, funzionario del Ministero della Salute. Per loro il risultato è stato positivo.

L'Assessore Baccega ha dato il benvenuto nel mondo operativo della Sanità Valdostana sottolineando quanto sia importante in questo momento di poter contare su nuove energie della Valle d'Aosta in ambito sanitario.

"Risolvere la problematica della carenza di Medici e di Specialisti nella nostra regione, come nel resto del Paese - ha sottolineato Baccega - è uno degli obiettivi fondamentali del percorso di rilancio della nostra sanità. La nuova Legge sull'attrattività che ora è in V Commissione e il numero di borse di studio, che da quest'anno è raddoppiato, sono le basi da cui partire per una adeguata copertura dei posti che dovrà rispondere alle esigenze della nostra collettività".