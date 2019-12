Si svolgerà domani ad Avise, alle ore 10,30, il funerale di Olga Joris Camandona, mamma dell'alpinista Marco, di Cristina e moglie di Beppino. Questa sera alle ore 19 si terrà la vegli di preghiera nell'abitazione di Corso Battaglio Aosta 3.

Tanti i messaggi di cordoglio che giungono alla famiglia in particolar modo dal mondo dell'alpinismo. La famiglia Camandona è molto nota in Valle per l'attività di onoranze funebri.