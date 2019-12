Nus: Scorribanda dei vandali al parcheggio di Lignan, danni per migliaia di euro

Almeno cinque le auto gravemente danneggiate da vandali per ora ancora senza nome in un raid teppistico avvenuto nei giorni scorsi nel parcheggio in località Lignan di Saint-Barthelemy.

I parabrezza e i finestrini delle vetture sono stati sfondati, poi i teppisti si sono accaniti su parti della carrozzeria, ammaccandole; altre sono state incise con solchi causati probabilmente da uno strumento metallico accuminato. I danni ammontano a svariate migliaia di euro. "Gesto incomprensibile, folle - riferisce don Giuliano Reboulaz, parroco di Champorcher e residente Nus - dovrò spendere almeno 3.500 euro dal carrozziere e come me altri malcapitati che avevano lasciato l'auto a Lignan devono fare il conto dei danni".

I carabinieri, in seguito alle denunce dei proprietari delle vetture, hanno iniziato a visionare le videocamere della zona e quelle, poche, disseminate lungo la strada regionale che sale da Nus a St-Barthélemy.