L’Assessorat du Tourisme, des Sports, du Commerce, de l’Agriculture et des Biens culturels de la Région autonome Vallée d’Aoste annonce que vendredi 13 décembre 2019, à 21 h tie, dans la salle de conférences de la Bibliothèque régionale Bruno Salvadori d’Aoste se ndra une rencontre avec le professeur Domenico Palombo intitulée Laurent Cerise : une alliance féconde entre médecine et philosophie.

Cette conférence s’insère dans le cadre de la série d’initiatives BiblioRencontres, organisée par le Système Bibliothécaire Valdôtain et consacrée, cette année, à des thèmes scientifiques en hommage au 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. Il y a 150 ans, en octobre 1869, s’éteignait à Paris l’une des personnalités valdôtaines les plus éminentes au niveau international, le médecin Laurent Cerise.

Né en 1807 dans une famille bourgeoise qui professait des idées libérales, il étudia au Collège Saint-Bénin et obtint son doctorat en médecine à l’Université de Turin, puis se transféra à Paris, chez son oncle Guillaume, général napoléonien, pour affiner sa spécialisation. Là, il devint une autorité dans l’étude des maladies mentales et une figure fondamentale dans le passage d’une conception essentiellement organiciste de la maladie mentale à une vision neuropsychologique privilégiant la relation entre psyché et corps humain.

Il fut le fondateur de la revue spécialisée «Annales médico-psychologiques», publiée en ligne encore aujourd’hui. Membre de l'Accademia delle Scienze de Turin en 1853 et de l’Académie de Médecine de Paris en 1864, il noua des rapports avec les principaux protagonistes du Risorgimento italien et conserva d’étroites relations avec sa terre d’origine, où il revenait souvent et était accueilli avec grande affection.

Domenico Palombo, ancien médecin-chef de l’hôpital régional d’Aoste, aujourd’hui directeur du Département thoracique et cardio-vasculaire de l’hôpital polyclinique San Martino de Gênes, ainsi que professeur de chirurgie vasculaire à l’université de Gênes, retracera le profil professionnel de Laurent Cerise, en mettant en exergue l’exceptionnel apport de ce dernier au développement de la science médicale vers la moitié du XIXe siècle.