A Courmayeur, Nus, Brissogne e Pollein tornano a riunirsi i Consigli comunali

Sono in programma per la prossima settimana i Consigli comunali di Nus, Brissogne, Pollein e Courmayeur. Ai piedi del Bianco venerdì 29 novembre alle 14,30 l'Assemblea si confronterà sull'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per il recupero architettonico e funzionale dell ex hôtel Ange. I lavori sono in corso da alcuni mesi e il Consiglio è chiamato a votare sul completamento delle opere edili ed impiantistiche, nonchè sui restauro dei dipinti murali che affrescano diverse stanze della struttura.

Con un interpellanza, il consigliere di minoranza Alberto Vaglio (foto a lato) interviene sull'applicazione delle tariffe Tari per il 2019. Ai primi di questo mese il sindaco, Stefano Miserocchi, ha comunicato che l'aumento delle tariffe 2019 deciso ad aprile è slittato al 2020, perchè il ministero delle Finanze lo ha definito inapplicabili: le rate stabilite con scadenza 30 novembre 2019 e 28 febbraio 2020 sono state infatti ricalcolate e abbassate. Vaglio chiede lumi sul perchè le sue segnalazioni di illegittimità degli aumenti, rivolte in Assemblea lo scorso aprile, non furono ascoltate dalla Giunta comunale.

A Nus giovedì 28 novembre dalle 17,30 all'ordine del giorno è iscritta un’interrogazione del gruppo di minoranza sulla valorizzazione del sito minerario in località Varenche. Saranno quindi posti in approvazione la quinta variazione al Bilancio di previsione 2019/2021; l’esercizio in forma associata con i Comuni di Torgnon e Verrayes per la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale (e-bike) e ippovia. In discussione anche l’autorizzazione per l'acquisizione al demanio della strada Lavanche-Hers e della strada in Frazione Mazod di sopra.

Il Consiglio comunale di Pollein è invece convocato per le ore 20 di martedì 26 novembre, per l'approvazione della quinta variazione al Bilancio di previsione 2019/21 e dell’ottava variante non sostanziale al Piano regolatore generale comunale per la realizzazione di un marciapiede di collegamento fra l’area Grand Place e il Capoluogo, lungo la strada regionale 19.

L'Assemblea municipale di Brissogne è in programma per le ore 18 di mercoledì 27 novembre: oltre all'approvazione della quarta variazione al Bilancio di previsione 2019/21, il Consiglio è chiamato a votare i criteri per determinare le nuove tariffe dei beni e dei servizi per l’anno 2020.